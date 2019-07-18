2019/07/18 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني والمتحدث الرسمي باسم التيار، نوفل أبو رغيف، حرص التيار على مصلحة العراق وحفظ النظام.

وقال أبو رغيف في تغريدة له على تويتر: "ان مصلحة العراق وحفظ النظام يمثلان نقطة الارتكاز والثبات سواء أكانت الحكمة في المعارضة أم في الحكم، فالدولة هي العنوان الدائم في الحالتين".وأضاف ان "تحقيق الخدمات العامة وتلبية حقوق الناس واحترام السلم الاجتماعي هي العناصر الاساسي في برنامج المعارضة وأولوياتها".وأشار أبو رغيف الى، ان "تطوير العمل السياسي وكسر القواعد التقليدية وفرز المساحات والمواقف يمثل تعزيزاً للدولة وتأكيداً لأنساقها المتجاورة ورصيداً للحكومة التي تقع عليها مسؤولية حماية الجميع".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو رغيف: مصلحة العراق وحفظ النظام نقطة إرتكاز للحكمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو رغيف: مصلحة العراق وحفظ النظام نقطة إرتكاز للحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).