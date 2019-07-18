المياحي يبحث مع حكومة واسط الإسراع بإنجاز الخدمات والمشاريع

2019/07/18 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث محافظ واسط محمد جميل المياحي، مع رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي بحضور النائب سعد الميالي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ونائب المحافظ العديد من القضايا المهمة، في شتى المجالات الخدمية والادارية وما فيه خدمة للمحافظة والصالح العام.

وأكد المياحي بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "على ضرورة التعاون والعمل المشترك من اجل استقرار المحافظة وتطويرها والاسراع بإنجاز الخدمات عبر إحالة المشاريع التي تم المصادقة عليها بطرق سليمة وصحيحة وقانونية تضمن نجاحها وتنفيذها بما يخدم تطلعات اهلنا ومحافظتنا العزيزة".انتهى

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