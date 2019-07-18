اوديشو يشكو الزوراء لدى اتحاد الكرة

2019/07/18 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..تقدم مدرب نادي القوة الجوية، ايوب اوديشو، بشكوى لدى اتحاد الكرة ضد فريقه السابق الزوراء بشأن مستحقاته المالية.وقال مصدر في الاتحاد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب ايوب اوديشو، قدم شكوى رسمية لدى اتحاد الكرة على ادارة الزوراء، وذلك عطفا على عدم دفع مستحقاته المالية التي بذمة إدارة الزوراء “.وأوضح أن “مدرب […]

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