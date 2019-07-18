2019/07/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو رغيف: جهاز المخابرات يخترق خطوط داعش في سوريا بعملية الارملة البيضاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو رغيف: جهاز المخابرات يخترق خطوط داعش في سوريا بعملية الارملة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).