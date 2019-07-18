2019/07/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على صورة “إنستغرام”، صورة للفنان تامر حسني وهو يلتقط الصور مع جمهوره، في إحدى حفلاته ‏قائلة: “يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ”، في إشارة منها لأزمة محمود ‏العسيلي الأخيرة، والتي تعرض على إثرها لانتقادات عديدة نتيجة إهانته لمعجب طلب التصوير معه.‏

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة: “هو إنتي خلاص فوقتي من تعبك ورجعتي بقى تتكلمي على خلق الله، ما تخليكي في حالك ‏يا ريهام وارحمي نفسك”، لترد عليها ريهام سعيد: “على فكرة حتى لو بموت هاخد حق الناس، عشان الراجل ده اتهزء قدام حفلة بحالها ‏لازم حقه يرجع له”.‏

وتابعت في تعليق آخر على نفس المتابعة: “وبعدين ما ترحميني أنا من رزالتك وقلة أدبك و ما تعمليش فولو ليا”.‏

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ازمتها الصحية… لمن قالت ريهام سعيد: “ارحميني من رزالتك”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ازمتها الصحية… لمن قالت ريهام سعيد: “ارحميني من رزالتك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).