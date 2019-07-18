المليارات تحرق في الاندية النفطية والمتظاهرين تحرقهم الشمس ؟!

2019/07/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… مازالت المليارات تحرق في الاندية الرياضية النفطية دون تحقيق اي انجازات ولا تطوير للرياضة العراقية ولاوجود لاعبين براعم وناشئين وشباب يرفدون الاندية النفطية والمنتخبات العراقية لا وجود للتخطيط والتدريب والعمل الاحترافي كل يبحث عن المصالح الشخصية وتكوين الثروات والايفادات والاقارب والمحسوبية تكون لها الاولوية بهذه المليارات بحجة تمثيل الوزارة ورفع شان […]

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