هولندا تحظر ارتداء النقاب في المدارس والمباني العامة

2019/07/18 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت هولندا أنها ستبدأ تطبيق حظر ارتداء النقاب في المدارس والمباني العامة في البلاد أول شهر آب.وحسب صحيفة “دتش نيوز” الهولندية، يتم تغريم من ترتدي النقاب 150 يورو، وأنه على المسؤولين الحكوميين أن يطلبوا ممن يرتدين النقاب إزالته أو مغادرة المكان وإلا يتم طلب الشرطة لهم.وكان أعضاء البرلمان الهولندي صوتوا

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