2019/07/18 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن مقتل 6 ارهابيين وتدمير وكرا لهم في قضاء البعاج.وقالت الخلية في باين صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “٦ ارهابيين قتلوا ودمر وكرا كانوا بداخله “جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية- السورية”، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي، جاءت وفقاً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 6 ارهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي في نينوى وكالة خطوة برس.

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