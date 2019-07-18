2019/07/18 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة كركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني , “بعملية استباقية نوعية، ألقت قوة من وكالة الاستخبارات القبض على ثلاثة متهمين خطرين من عصابات داعش في محافظة كركوك”.وبين , أن الإرهابين قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية ضد المواطنين والقوات الامنية شملت خطف وتفجير وقتل.وأشار البيان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة دواعش خطرين في كركوك النعيم نيوز.

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