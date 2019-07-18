ابتعدوا عن هذين المشروبين للحفاظ على أسنان بيضاء

2019/07/18 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..شرب القهوة من الأمور التي تؤثر بصورة لافتة على لون الأسنان، فتجعلها تبدو أكثر اصفرارا، لذلك ينصح خبراء بمجموعة من الخطوات المفيدة.وبحسب ما نقل موقع “شوسن إلبو” الكوري الجنوبي، فإن لون الأسنان يتأثر باحتساء الشاي والقهوة، ويتفاقم هذا الخطر في حالة الإكثار من المشروبين.ويحصل هذا الضرر، لأن مادة “التانين” الموجودة في […]

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