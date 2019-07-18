2019/07/18 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل إرهابيين إثنين وجرح ٤ آخرين في ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: قتل إرهابيين إثنين وجرح ٤ آخرين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: قتل إرهابيين إثنين وجرح ٤ آخرين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).