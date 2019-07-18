الإعلام الأمني: قتل ٦ ارهابيين وتدمير وكرا على الحدود العراقية - السورية

2019/07/18 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل ٦ ارهابيين وتدمير وكرا كانوا بداخله "جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية- السورية.

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