لجنة لـ “إنهاء سطوة العوائل” على شركات وزارة الصناعة والمعادن

2019/07/18 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي عن تشكيل لجنة فرعية لإنهاء سطوة الأحزاب والعوائل على شركات وزارة الصناعة والمعادن.

وأوضح الخزعلي في بيان له اليوم أن “لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب شكلت لجنة فرعية للتحقيق بقضية استيلاء عوائل وأحزاب معينة على شركات وزارة الصناعة والمعادن”.

وأضاف ان اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة وتدقيق كافة العقود المبرمة داخل شركات الصناعة والمعادن، لافتاً إلى أن “جميع المشاريع التي ترد فيها شبهات فساد سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء.

وأكد الخزعلي “سنكشف عن العوائل المسيطرة على الشركات”.

“ساحات التحرير”

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