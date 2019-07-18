معهد التدريب في الحشد الشعبي يقيم دورة لتطوير المهارات الابداعية للمدراء

2019/07/18 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام معهد التدريب في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، دورة تدريبية لتطوير المهارات الابداعية لدى المدراء.وذكر موفدنا ان معهد التدريب التابع لمديرية التربية والتعليم في معاونية شؤون الشهداء والجرحى نظم دورة تدريبية لتطوير المهارات الابداعية لدى المدراء في هيئة الحشد، مبينا ان الدورة شملت مدراء اقسام وشعب ووحدات تلقوا خلالها دروس في التحليل الاستراتيجي ومهارات ...

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