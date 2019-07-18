الدفاع: عمليات ديالى والحشد الشعبي يبحثان سبل تعزيز الامن في خانقين

2019/07/18 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات ديالى، الخميس، اجتماعا امنيا بحضور الحشد الشعبي لبحث الاجراءات الامنية في قضاء خانقين.وذكرت وزارة الدفاع في بيان، ان "قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان خالد كاظم عقد مؤتمرا امنيا موسعا بحضور عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبدالخالق العزاوي وضباط ركن من قيادة العمليات المشتركة والحشد الشعبي والوكالات الأمنية كافة".واضاف البيان، ...

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