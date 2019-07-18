الاعلام الأمني تعلن مقتل وإصابة 6 عناصر من داعش بكمين في ديالى

2019/07/18 | 15:35

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس (18 تموز 2019)، مقتل واصابة 6 من عناصر تنظيم داعش بكمين في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى واللواء 23 من الحشد الشعبي، من قتل إرهابيين إثنين وجرح 4 اخرين، بعد نصب كمين محكم لهم قرب قرية شيخ بابا في منطقة تل علي الواقعة بين قضاءي خانقين وجلولاء".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (28 تموز 2019)، مقتل 6 من مسلحي داعش بضربة لطيران التحالف على الحدود العراقية – السورية.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "6 ارهابيين قتلوا وتم تدمير وكرا كانوا ب

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (18 تموز 2019)، القبض على ثلاثة مسلحين خطرين بداعش نفذوا هجمات ضد المواطنين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من وكالة الاستخبارات القي القبض على ثلاثة مت

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس (18 تموز 2019)، قيام سلاح الجو بقصف عدد من الأهداف التابعة لحزب العمال الكردستاني وتحديداً بمنطقة قنديل شمالي العراق، بعد يوم على اغتيال مساعد القنصل التركي في أربيل.

وقالت الوزارة في بيان،

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