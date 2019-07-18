2019/07/18 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر في وكالة “روس كوسموس” أن الخبراء في روسيا يواصلون تجهيز الروبوت المتطور الذي سيطلقونه نحو محطة الفضاء الدولية.وتبعاً للمصادر فإن الروبوت الذي كان يدعى فيودور حصل على اسم جديد هو Skybot F-850، ويخضع حالياً لاختبارات في أحد المراكز التابعة لـ “روس كوسموس” في مدينة كورولوف بضواحي موسكو.ويتحقق الخبراء من قدرات هذا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تحضّر روبوتها المتطور لرحلة الفضاء النعيم نيوز.

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