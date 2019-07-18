الإعلام الأمني يعلن اعتقال 3 إرهابيين خطرين

2019/07/18 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين خطرين من عصابات داعش الإرهابي.

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