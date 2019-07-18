​طيران التحالف يقتل 6 دواعش بقصف عند الحدود السورية

2019/07/18 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،الخميس، مقتل ستة عناصر من داعش قرب الحدود العراقية السورية.

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