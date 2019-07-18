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الرياضة

الخميس 18 يوليو 2019 | 02:53 مساءً | عدد القراءات : 17

طيران الامارات ترعى بطولة غرب آسيا في العراق

أعلنت طيران الإمارات ، اليوم الخميس، عن اتفاقية رعاية أصبحت بموجبها الشريك والناقل الرسمي للدورة التاسعة من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، التي تقام في مدينتي أربيل وكربلاء العراقيتين خلال الفترة من 2- 14 آب 2019.

وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الناقلة المستمر نحو دعم كرة القدم والتواصل مع جمهورها عبر المنطقة والعالم أجمع.

ويعد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إحدى الهيئات الحاكمة الإقليمية الأربع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتألف من تسع دول أعضاء في غرب آسيا.

وتتنافس على هذا اللقب منتخبات السعودية والبحرين والأردن والكويت ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن، اضافة الى العراق.

وسوف تقام البطولة في العراق للمرة الأولى، كما ستكون أول مرة منذ 30 عاماً يستضيف فيها العراق حدثاً إقليمياً على هذا المستوى.

وقال طارق المطوع، مدير طيران الإمارات في الكويت والعراق في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "شراكتنا مع بطولة اتحاد غرب آسيا هي فرصة للتواصل مع مشجعي كرة القدم في العراق ودول المنطقة الذين سيدعمون فرقهم الوطنية.



وباعتبارها أكثر الرياضات شعبية في العالم، فإن كرة القدم تعد أفضل منصة لترويج علامة طيران الإمارات ومواصلة انتشارها في المنطقة وخارجها".

وتتيح اتفاقية الرعاية لطيران الإمارات عرض علامتها التجارية في أماكن إقامة المباريات بإعلانات في الاستاد اعتباراً من 2 اب، كما ستحظى العلامة التجارية أيضاً بحضور قوي عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية، حيث سيتم بث المباريات مباشرة عبر 16 قناة في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد طيران الإمارات من حقوق تفعيل الوسائط الرقمية والاجتماعية على منصات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم..

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