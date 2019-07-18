خلية الإعلام الأمني تعلن القبض على 6 دواعش في ديالى

2019/07/18 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، عن مقتل واصابة 6 من عناصر عصابات داعش الارهابية بكمين في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقت "العهد

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