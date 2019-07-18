تفاصيل جديدة بشأن هجوم القنصلية التركية في أربيل

2019/07/18 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن اللواء عبد الخالق طلعت، مدير شرطة أربيل، الخميس، أن التحقيقات لازالت مستمرة بشان حادثة القنصلية، مشيرا الى أن المقهى الذي شهد الحادثة فتح منذ ليلة أمس.وقال طلعت لـ/ المعلومة /، إن “مداخل ومخارج محافظة أربيل مفتوحة وحركة دخول السياح وخروجهم في المحافظة طبيعية ولا يوجد اي ضغط يمارس أو اجراءات امنية […]

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