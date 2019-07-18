2019/07/18 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عد برالماني عن تحالف سائرون تمرد بعض الفصال المحسوبة على الحشد ما هو الا دليل على ارتباطها الخارجي.وذكر جواد الموسوي في بيان تلقت كلكامش برس؛ نسخة منه اليوم، ان ” اي فصيل من فصائل الحشد الشعبي سيتمرد على الامر الديواني المرقم ٢٣٧ لرئيس الوزراء القاضي بضم جميع الفصائل الى القوات المسلحة العراقية فان ذلك يعتبر دلالة واضحة على الارتباط الخارجي والاجندات الخارجية لهذا الفصيل”.

وبين هذا التمرد “دليلا بينا على وجود مصالح داخلية وسياسيه مشبوهة يرغب هذا الفصيل بالمحافظة عليها والاستمرار بها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: تمرد بعض الفصائل المحسوبة على الحشد دليل ارتباطاتها الخارجية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني: تمرد بعض الفصائل المحسوبة على الحشد دليل ارتباطاتها الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).