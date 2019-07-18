البحرين تعلن استضافة اجتماع أمن الملاحة في الخليج

2019/07/18 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، أمس، أن البحرين ستستضيف اجتماعاً دولياً، لبحث أمن الملاحة في الخليج، في الخريف المقبل.وبدوره، أعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الهدف من الاجتماع المرتقب سيكون مناقشة كيفية مواجهة التحديات والاستفزازات الإيرانية في مياه الخليج.وأوضح هوك الذي كان يتحدث في ندوة …

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