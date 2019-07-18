الحكومة الإسبانية تتحفظ على أموال نيمار المطلوبة من برشلونة

2019/07/18 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظل قضية انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مستمرة حتى بعد عامين على إتمامها.

نيمار سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد برشلونة للحصول على مبلغ 26 مليون يورو، كمكافأة تجديد عقده قبل الرحيل إلى النادي الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر طالب النادي الكتالوني بالحصول على ما يقرب من 75 مليون يورو، تعويضاً عن الضرر الذي تسبب به اللاعب لعدم التزامه ببعض شروط التجديد.

تقارير صحفية أكدت قرار وزارة المالية الإسبانية، اليوم الخميس، بمصادرة هذا المبلغ، لحين سداد نيمار 35 مليون يورو كضرائب متأخرة عليه.

القضية ستظل مستمرة خلال الأشهر القادمة، وفي حالة فوز نيمار بها سيتم خصم الـ26 مليون من الضرائب، ليصبح مطالباً بدفع 9 ملايين فقط للحكومة الإسبانية.

أما لو خسرها النجم البرازيلي أو تم سحب قضيته المرفوعة بالاتفاق مع برشلونة، سيظل مطالباً بتسديد 35 مليون لوزارة المالية.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه القضية في تعقيد عودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى، حيث اشترط النادي الإسباني على اللاعب سحب الدعوى من أجل رجوعه للكامب نو.

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