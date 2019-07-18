القانونية البرلمانية تكشف عن مخالفة “خطيرة” في كابينة عبدالمهدي

2019/07/18 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ خاص … كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، عن وجود مخالفة دستورية وقانونية خطيرة في الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي.وقال عضو اللجنة سليم حمزة، لوكالة /بدر نيوز/ ان “وزير الاتصالات نعيم الربيعي، مشمول باجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، وهذا الشمول يمنع اي شخصية من استلام اي منصب تنفيذي بدرجة خاصة، فكيف يكون […]

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