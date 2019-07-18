2019/07/18 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي الحسيني : أحبطنا مخططات إرهابية في كركوك بعمليات نوعية وخاطفة

الخميس

18

تموز

2019 :

03:08 pm

43

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال بالحشد الشعبي علي الحسيني عن

إحباط مخططات إرهابية للقيام بأعمال إجرامية لإستهداف المواطنين

والقوات الأمنية من قبل تنظيم داعش الإرهابي ، وأضاف الحسيني في إتصال

هاتفي مع آفاق أن القوات المشتركة تواصل تنفيذ عملياتها في مناطق عدة

من محافظة كركوك بإشتراك الخلية الإستخبارية من إستخبارات الحشد

الشعبي و وزارة الداخلية للقضاء على الخلايا النائمة وبؤر الإرهاب إذ

نفذت مؤخراً وللمرة الأولى عملية سريعة وخاطفة أسفرت عن إلقاء القبض

على قياديين في تنظيم داعش الإرهابي والعثور على عبوات ناسفة ، مشيراً

إلى أن مناطق بشير وتازة وداقوق وعدد آخر من الأقضية والنواحي فضلاً

عن طريق كركوك - صلاح الدين وكركوك - بغداد تم تأمينها مئة في المئة

ولم يحدث أيّ خرق أمني طيلة المدة الماضية ، مطمئناً أبناء كركوك

بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة

وإستقرارها ..

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي الحسيني : أحبطنا مخططات إرهابية في كركوك بعمليات نوعية وخاطفة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي الحسيني : أحبطنا مخططات إرهابية في كركوك بعمليات نوعية وخاطفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).