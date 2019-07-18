2019/07/18 | 15:47

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الحسيني : لا وجود لأيّ حج تجاري وعلى المواطنين ألاّ يقعوا في شراك النصابين

الخميس

18

تموز

2019 :

03:06 pm

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نفىَّ وكيل رئيس هيئة الحج والعمرة الدكتور السيد راضي الحسيني وجود

أيّ حج تجاري لا من قريب ولا من بعيد ، السيد الحسيني أضاف في إتصال

هاتفي مع نشرة آفاق أن الهيئة سبق لها أن أجرت العام الماضي قرعة الحج

لمدة 5 سنوات من 2019 - 2023 ولا يوجد لديها أية قرعة في الوقت الحالي

، موضحاً أن حصة العراق من قبل السعودية تخصص للمواطنين وحسب النسب

السكانية للمحافظات ، وأوصى السيد الحسيني المواطنين الذين يرومون

الإشتراك بالحج التجاري من الشركات بألا يقعوا في شراك النصابين وأن

الهيئة لا تتحمل أية مسؤولية قانونية إزاء الحج التجاري المُعلن في

بعض الشركات وبأماكن متعددة ، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية هي

المسؤولة عن بيان هذا الأمر ومتابعة الشركات التي تروج لذلك ..

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