التحالف الدولي يقتل عناصر من داعش قرب الحدود العراقية السورية

2019/07/18 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، مقتل عناصر من داعش قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت الخ...

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