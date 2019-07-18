مصر.. إحباط هجوم انتحارى في شمال سيناء

2019/07/18 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أحبطت قوات الجيش المصري، الخميس، عملية انتحارية قرب نقطة أمنية في شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل إرهابي وجندي، حسبما أفاد المتحدث العسكري.

وقال العقيد تامر الرفاعي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" ، "تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم الخميس، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وقرب أحد الارتكازات الأمنية".وأشار إلى أنه "نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمنى، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء عليه، وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة".وتقاتل قوات الأمن والجيش منذ سنوات متشددين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في محافظة شمال سيناء، وذلك منذ عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي في 2013.انتهى

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