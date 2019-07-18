خبير أمني: المخابرات العراقية تخترق خطوط داعش في سوريا بعملية الأرملة البيضاء

2019/07/18 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ذكر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم الخميس، ان جهاز المخابرات الوطني اخترق خطوط “داعش” في سوريا بعملية “الأرملة البيضاء” التي طالت وزير نفط التنظيم.وقال أبو رغيف في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”، وتابعتها وكالة / بدر نيوز/، ان “‏جهاز المخابرات الوطني العراقي اخترق في عملية الأرملة البيضاء الاستثنائية خطوط […]

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