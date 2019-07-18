أحمد بهاء الدين شعبان - جدل الدين والحرية

2019/07/18 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بهاء_الدين_شعبان (1)هذا كتاب مهم، بل بالغ الأهمية، أتمنى لو عكف كل المهتمين بمصر وناسها، بل والإنسان عامة، على قراءته واستيعاب مضامينه النبيلة، لأنها تصب فى صالح بناء حياة سعيدة للوطن والمواطنين، فتنتصر للإنسانية، وتخلو من التعصُّب، وترفض الظلم والبؤس والضغينة، وتربط ربطًا موضوعيًا بين قضيتى «الدين» و«الحرية».الكتاب عنوانه: «قضية التنوير ولاهوت التحرير»، ومؤلفه واحد من أبناء هذا الوطن ومُحبيه الكبار ا......

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