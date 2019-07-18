2019/07/18 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن مقتل 4 ارهابيين واصابة 2 بعملية امنية في ديالى.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “وفق معلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى واللواء ٢٣ من الحشد الشعبي، تتمكن من قتل إرهابيين إثنين وجرح ٤ آخرين، بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 ارهابيي واصابة 2 بعملية امنية في ديالى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 ارهابيي واصابة 2 بعملية امنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 ارهابيي واصابة 2 بعملية امنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).