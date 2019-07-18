شرطة البصرة تدعو الاعلاميين الى حمل باجات تعريفية في تظاهرة غد

2019/07/18 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قيادة شرطة محافظة البصرة جميع الاعلاميين الى حمل ‏الباجات التعريفية بجهة انتمائهم في المؤسسات الاعلامية في التظاهرة المقرر ‏انطلاقها يوم غد الجمعة .‏ وقالت قيادة الشرطة ، انها تثمن الدور البارز الذي يؤديه الإعلام في المحافظة ، ‏ولتمييز الاعلاميين عن غيرهم ، فانها تدعوهم لحمل باجات تعريفية وذلك لسلامتهم ‏ولمنع أصحاب النفوس الضعيفه من […]

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