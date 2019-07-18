2019/07/18 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من ناسنا - حلقة 5 - ام نور سائقة الميكروباص) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Jl_h5VdmFfo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من ناسنا - حلقة 5 - ام نور سائقة الميكروباص) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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