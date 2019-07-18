الوقائع العراقية تنشر قرارات تجميد أموال الإرهابيين

2019/07/18 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4745) والذي تضم عددا من المراسيم والبيانات والقرارات التي اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية،بضمنها قرارات تجميد اموال الارهابيين.

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