افتتاح المركز التسويقي في مدينة بسماية السكنية جنوبي بغداد

2019/07/18 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت هيئة الاستثمار الوطنية في مدينة بسماية ، اليوم الخميس، المجمع التسوقي في المدينة الذي يحتوي على 46 محلاً.

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