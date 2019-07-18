السفير الايطالي يزور كربلاء: اهم لحظة لدى اي سفير بالعراق هي زيارة مقام الامام الحسين

2019/07/18 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الايطالي بالعراق برونو انطونيو باسكونيو، اليوم الخميس، انه سعيد جداً بزيارة مدينة كربلاء، وهو يتشرف بزيارة مرقد الامام الحسين (ع).واوضح باسكونيو، في تصريح خاص لوكالة نون الخبرية، ان "هذه اللحظة التي هو موجود فيها بمقام الامام الحسين (ع)، هي اللحظة الاهم لدى اي سفير يأتي الى العراق"، موضحاً ان "مقام الامام الحسين هو احد المكانات المشهورة لكل العالم وليس فقط عند المسلمين".

ووصل السفير الايطالي بالعراق برونو انطونيو باسكونيو، في وقت سابق من اليوم الخميس، الى محافظة كربلاء المقدسة، والتقى مع محافظ المدينة نصيف الخطابي.

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