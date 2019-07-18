داعش يختطف شابا قرب قرية في قضاء الشرقاط

2019/07/18 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أفاد مصدر أمني، الخميس، باختطاف فلول داعش الإرهابية شابا في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن “قرية سديرة شهدت حالة خطف لشاب يبلغ من العمر عشرين عاما على يد داعش الاجرامية”، مشيرا أن “الشاب كان متجها الى احد الاراضي الزراعية وتم خطفه بكمين”.وأضاف، أن “ذوو […]

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