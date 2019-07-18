2019/07/18 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر امني في البصرة، الخميس، 18 تموز، 2019، عن مشاركة اكثر من (30)، الف عنصر أمن في خطة تأمين التظاهرات المقرر اجراؤها يوم غد الجمعة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة الوية من مشاة القوات البحرية تم اشراكه

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس (18 تموز 2019)، مقتل واصابة 6 من عناصر تنظيم داعش بكمين في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من لواء مغاوير قياد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (28 تموز 2019)، مقتل 6 من مسلحي داعش بضربة لطيران التحالف على الحدود العراقية – السورية.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "6 ارهابيين قتلوا وتم تدمير وكرا كانوا ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة ذي قار تلقي القبض على عدد من “المخمورين” اطلقوا النار بالهواء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ذي قار تلقي القبض على عدد من “المخمورين” اطلقوا النار بالهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).