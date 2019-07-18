الحشد يعلن مقتل 'إرهابيين' اثنين واصابة أربعة آخرين بين خانقين وجلولاء

2019/07/18 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، مقتل "إرهابيين" اثنين واصابة أربعة آخرين بعملية امنية بين خانقين وجلولاء في ديالى.

ونقل موقع الحشد الشعبي بيانا عن خلية الاعلام الامني، إن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى واللواء ٢٣ من الحشد الشعبي، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وجرح أربعة آخرين".وأضافت الخلية، أن "العملية التي جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمت بنصب كمين محكم لهم قرب قرية شيخ بابا في منطقة تل علي الواقعة بين قضاءي خانقين وجلولاء".

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