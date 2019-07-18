(عبوري) يتعرض لوعكة صحية

2019/07/18 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تعرض الفنان الكوميدي سعدون الجبوري المعروف باسم (عبوري) الى وعكة صحية قاسية.واكد مصدر طبي ان “الجبوري يعاني من ازمة قلبية حادة ارقدته في المستشفى”.

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