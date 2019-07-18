تحديث آيفون المقبل يحمل خبراً ساراً لمستخدميه

2019/07/18 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل التحديث المقبل الخاص بأجهزة "آيفون" (iOS 13) خبرا سارا لمستخدمي هذه الهواتف، حيث سيتضمن ميزة جديدة تسمح بأن تدوم طاقة البطاريات لوقت أطول.

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