رفع عدد من السيطرات الامنية الداخلية داخل كربلاء وفتحها امام الزائرين

2019/07/18 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الخميس، رفع عدد من السيطرات الامنية داخل المدينة وفتحها امام الزائرين، مشيرة الى وضع خطط بديلة للحفاظ على امن المحافظة.

وقال بيان لاعلام شرطة المحافظة "بعد استتباب الامن والاستقرار الذي تشهده المدينة المقدسة ووضع الخطط الامنية البديلة والمحكمة والتي من ضمنها تفعيل الدور الاستخباراتي بشكل موسع واكمال نصب كاميرات المراقبة عالية الدقة واستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة ومراقبتها والتحكم فيها من داخل غرفة عمليات الشرطة وذلك محاكاة للتطور الحاصل في اغلب بلدان العالم تم رفع عدد من السيطرات الداخلية وفتحها امام الزائرين".

واوضح البيان، "حسب قرار مجلس المحافظة وباشرف ميداني من قبل رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، وقائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، ونائب قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي، ورئيس اللجنة الامنية الاستاذ عقيل المسعودي، وعلي الطالقاني عضو مجلس المحافظة، تم رفع عدد من السيطرات ألأمنية الداخلية وفتحها امام الزائرين لانسيابية دخولهم بكل حرية وأمان".

وذكر، ان "رفع السيطرات الامنية وفتح الطرق امام المواطنين هو دليل على تنامي الامن والاستقرار في المحافظة وهذا جاء من خلال جهود كبيرة بذلت حيث تم وضع الخطط البديلة والمتطورة وتعزيز الامن الداخلي والخارجي بالعناصر الاستخباراتية وايضا تفعيل الامن الوقائي من خلال العمل المشترك بين القيادات والاجهزة الامنية والتعاون الجاد من قبل المواطنين اللذين هم شركاء اساسيين في الامن المجتمعي.

وازالت قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء في وقت سابق حواجز كونكريتية من عدة مناطق في المحافظة.

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