2019/07/18 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ واسط… بحث محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي بحضور النائب سعد الميالي وعدد من اعضاء المجلس ونائب المحافظ العديد من القضايا المهمة، في مختلف المجالات الخدمية والادارية التي تخص واسط.وأكد المياحي بحسب بيان لمكتبه، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، “على ضرورة التعاون والعمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياحي: يبحث مع مجلس محافظة واسط الإسراع بإنجاز الخدمات والمشاريع) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المياحي: يبحث مع مجلس محافظة واسط الإسراع بإنجاز الخدمات والمشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).