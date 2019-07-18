بينها ريال مدريد.. نيمار يعرض خدماته على 4 أندية أوروبية

2019/07/18 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت تقارير صحافية بأن لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا عرض خدماته على أربعة أندية أوروبية محاولا الخروج من النادي الفرنسي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن نيمار عرض خدماته في الآونة الأخيرة على ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم أن اللاعب البرازيلي لا يزال يفضل العودة إلى صفوف نادي برشلونة، بحسب الصحيفة الإسبانية، فإن تخوفه من العراقيل التي قد تحول دون ذلك دفعته للبحث عن مسارات أخرى خارج ملعب كامب نو.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن "العائق الرئيسي الذي يقف في طريق عودة نيمار إلى فريقه السابق برشلونة هو المال، إذ يطلب باريس سان جيرمان ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني لإنجاز صفقة تبادل جزئي، لكن بالنظر إلى تسديد برشلونة ما يقرب من 200 مليون يورو (181 مليون جنيه إسترليني) لضم أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونج، فإن برشلونة بالتأكيد ليس لديه المال اللازم لإعادة نيمار.

وخلال لعبه مع سان جيرمان، تمكن نيمار من تسجل 34 هدفا وصنع 20 آخرين في 37 مباراة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، كما فاز نيمار بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالتعاقب، وثلاثة كؤوس محلية، وجائزة لاعب الدوري الفرنسي لعام 2017-2018.

لكن سمعة نيمار تأثرت بسبب إخفاق سان جرمان في تجاوز دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خلال موسمين، وسط تعرضه لإصابات عدة أبعدته لفترة ليست قصيرة عن الملاعب.

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