التعليم العالي تعلن آلية احتساب تكاليف الامتحان التقويمي

2019/07/18 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، آلية احتساب تكاليف الامتحان التقويمي للدراسات الأولية.وقال رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي نبيل هاشم الاعرجي، في بيان، إن “آلية احتساب تكاليف الامتحان التقويمي للدراسات الأولية تتضمن ان تتحمل كل جامعة حكومية او أهلية او كلية أهلية جامعة, النفقات المالية التي تترتب على اجراء الامتحان التقويمي وفقا […]

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