ثغرة خطيرة في

2019/07/18 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نبه باحثون في مجال أمن المعلومات، إلى ثغرة في تقنية "بلوتوث"، تسمح بالتجسس على مستخدمي عدد من الأجهزة الذكية ورصد المواقع التي يوجدون

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