2019/07/18 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الكريم للعهد: حزب العمال الكردستاني له بصمة في جريمة قتل نائب القنصل التركي في أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/18 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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