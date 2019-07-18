2019/07/18 | 16:41

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افتتاح اول معمل لتصنيع الاسمدة العضوية في المثنى

بغداد/..اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المثنى، اليوم الخميس، افتتاح اول معمل لتصنيع الاسمدة العضوية وزراعة الفطر في المحافظة.

وقال بيان لاعلام الجمعيات الفلاحية، تلقته وكالة "عين العراق نيوز"، إن "المشروع يعد احد تشكيلات وزارة الزراعة ومن المشاريع التي ستسهم في خدمة الفلاحين والمزارعين، لان الاسعار ستكون تنافسية مع الاسعار السائدة في السوق اعتمادا على جودتها المطلوبة زراعيا ".

واضاف ان " المشروع في حالة تطويره مستقبلا سيسهم في توسيع الانتاج ليغطي المحافظة بشكل كامل والتصدير لباقي المحافظات".

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